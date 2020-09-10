"فلسطين" تفوز بـ 5 مشاريع طلابية بمسابقة دولية للبرمجة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فوز فلسطين بخمسة مشاريع طلابية من أصل 560 مشروعا على مستوى العالم، في المسابقة الدولية "أروع المشاريع" للبرمجة.

وبينت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الخميس، أن دولة فلسطين شاركت بأكثر من 60 مشروعا أنجزها طلبتنا خلال فترة الحجر المنزلي.

وفي هذا السياق، أعرب وزير التربية والتعليم مروان عورتاني عن فخره بهذا الإنجاز، الذي رفع اسم فلسطين عالياً في هذا المحفل الدولي بحضور دول لها باع طويل في المجال العلمي، مؤكدا سعي الوزارة الدائم لرعاية هذه المواهب من الطلبة، والتي تشكل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة التعليمية بكافة أشكالها.

والمشاريع الفائزة من فلسطين هي: "بعيدا خمسة أقدام" للطالبات: نوران عوديات، وسندس حداد، وتيماء حداد، وراما أبو عجمية، من مدرسة عائشة أم المؤمنين الأساسية في تربية الخليل، ومشروع "المعركة ضد كورونا"، للطالب محمود الحداد من مدرسة حسن الحرازين الثانوية للبنين في تربية رفح، و"موقع مدرستي" للطالبة مرح زيد من مدرسة الشيماء الثانوية في تربية قلقيلية، و"لغة الجسد للأطفال" للطالبات: سارة الحاج، وبتول شحادة، ونانسي عويصة، ورهف شحادة من مدرسة اللبن الثانوية المختلطة في تربية جنوب نابلس، ومشروع "ساعدني أتعلم" للطالبتين هلا عبيد ورنوة صوفة من مدرسة فيصل الحسيني الأساسية في تربية رام الله والبيرة.