طريقة عمل الكيك بالحليب

المكوّنات

7 أشخاص

4 بيضات

2.5 كوب طحين

2 م.ص فانيلا

2 م.ص بيكنج باودر

1/2 م.ص بيكربونات الصودا

م.ص خل ابيض

رشة ملح

9 م.ك سكر(حسب الرغبة)

كوب من الحليب

برش البرتقال

1/2 كوب زيت نباتي

الخطوات

نضع البيض ونبدأ بالخفق لمده 6د بعد هاي الخطوة رح ضيف الفانيلا و السكر هون رح ضيف تدريجيآ الحليب مع التحريك

بعد ما حركنا المكونات السائلة رح ضيف برش البرتقال والخل وحركووا عندي هون زيت نباتي نفس معيار الحليب رح ضيفو ع الخليط بالتدريج مع التحريك المستمر واخر شي الطحين مع بيكنج باودر رح ضيف كمان تدريجي

ندهن بالقالب زيت نباتي ع كل الأطراف وبعد هيك نرش طحين بحيث انو كل القالب وصلو الزيت والطحين

رح ضيف الخليط بالقالب طبعآ انا هون حطيت نص الكميه والنص التاني حطيت عليهاا كاكاو وعالغاز لمده 45 دقيقه ع نار وسط