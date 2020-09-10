أنصار الله: الجامعة العربية حكمت على نفسها بالإعدام السياسي

اعتبرت أنصار الله أن "ما نجم عن مجلس الجامعة العربية برفضه إدانة التطبيع الإماراتي مع العدو "الإسرائيلي" يفقد ما تبقى لتلك الهيئة من قيمة لدى الشعوب العربية."

واضاف المكتب السياسي لأنصار الله في بيان اليوم الخميس: إن الجامعة العربية وبعد وقوعها في دائرة النفوذ السعودي الإماراتي حكمت على نفسها بالإعدام السياسي وتحولت إلى مجرد بوق من أبواق الدعاية الرخيصة لأبوظبي والرياض لتنفيذ أجندة مشبوهة لا تمت بصلة إلى العروبة.

وختم البيان: أمام هذا السقوط الرسمي للنظام العربي يظل الرهان على صحوة الشعوب العربية لتصحيح المسار بإعادة الاعتبار لقضية فلسطين على المستويات كافة.

يُشار إلى أن الدول العربية أسقطت أمس الاربعاء، مشروع قرار قدمته فلسطين، في اجتماع الجامعة العربية، يُدين اتفاق التطبيع العلني بين الطرفين.

وأعلنت الامارات و"إسرائيل" توصلهما الى اتفاق بتاريخ 13 أغسطس/ اب الماضي، لتطبيع العلاقات بينهما، وهو ما رفضته السلطة والفصائل الفلسطينية، وسط رفض شعبي واسع.