هنية يستقبل عصبة الأنصار: التأكيد على أهمية استقرار المخيمات ومقاومة الاحتلال

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وقيادة الحركة، وفداً قيادياً من عصبة الأنصار الإسلامية برئاسة الشيخ أبو طارق السعدي، اليوم الخميس 10/9/2020، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وحضر اللقاء الدكتور ماهر صلاح رئيس منطقة الخارج في حركة حماس، وعدد من الإخوة القياديين.

وقد تمّ البحث في المشاريع الصهيونية الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، ومنها "صفقة القرن"، وخطة الضمّ، والتطبيع.

وأكد المجتمعون عدم التنازل عن الأرض والمقدسات، وعدم التفريط بالحقوق، مع التشديد على أهمية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة مخاطر المرحلة والتصدي للتهديدات الصهيونية.

وأكد المجتمعون التنسيق الدائم في المواقف بين أطراف المقاومة في هذه الظروف الدقيقة.

واتفق المجتمعون على ضرورة العمل بين كل القوى الفلسطينية من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية والإنسانية للفلسطينيين في لبنان.

وأثنى الأخ هنية على الدور الإيجابي الذي تقوم به عصبة الأنصار في حفظ امن واستقرار المجتمع الفلسطيني في لبنان.