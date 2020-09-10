الأسيران المضربان عن الطعام الأخرس وشعيبات في وضع صحي خطير

سمحت ما تسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال، بزيارة قصيرة ظهر اليوم للأسير المضرب عن الطعام لليوم (46) على التوالي ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس، وذلك في مشفى "كابلان" المدني حيث هو محتجز في ظروف صحية قاسية في قسم الباطنة رقم (2) مع وجود حراس من مصلحة السجون.

وقالت مؤسسة "مهجة القدس"، إن إدارة مصلحة السجون فرضت حجر صحي على الأسير المضرب ماهر الأخرس خلال اليومين الماضيين بسبب الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، حيث تبين أن أحد السجانين المرافقين له مصاب بالكورونا، وقد ظهرت نتائج الفحص اليوم بالسلبية، وهذا مؤشر خطير على حياة الأسير المضرب ماهر الأخرس في ظل انعدام المناعة لديه بسبب إضرابه عن الطعام امتناعه عن أخذ المدعمات والفيتامينات.

وأضافت نقلا عن الأسير ماهر الأخرس، أنه مستمر في إضرابه عن الطعام حتى نيل الحرية وأن قرار تجميد اعتقاله الإداري هي خديعة فاشلة للعدو الصهيوني، وأنه مستمر في رفض أخذ المدعمات والفيتامينات.

في ذات السياق لا يزال الأسير المضرب عن الطعام عبد الرحمن شوقي أحمد شعيبات لليوم (22) على التوالي ممتنعاً عن شرب الماء لليوم الرابع احتجاجاً على وضعه الصحي وظروف عزله السيئة جداً في سجن ايشل.

وأكدت مهجة القدس أن إدارة سجن النقب الصحراوي قررت بتاريخ 07/09/2020م نقله إلى سجن عيادة الرملة لتدهور وضعه الصحي إلا أن العيادة رفضت استقباله وتم إرجاعه إلى سجن ايشل بقسم العزل الانفرادي، وهو يقبع حالياً بظروف عزل وأوضاع صحية سيئة جداً، حيث لا يقوى على الحركة وهناك آلام وأوجاع بكافة أنحاء جسده، وقرر أول أمس بناءً على سوء معاملته من قبل إدارة السجن الامتناع عن شرب الماء، وهناك خطورة حقيقية على حياته.

وأشارت مهجة القدس إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 04/06/2020م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي لمدة أربعة أشهر بدون أن توجه له أي اتهام، وثبتت ما تسمى محكمة عوفر العسكرية الصهيونية قرار اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، وبعد أن تقدمت محامية الدفاع عنه باستئناف القرار رفضته أيضاً مؤيدةً قرار محكمة عوفر.

يشار إلى أن الأسير عبد الرحمن شعيبات ولد بتاريخ 08/07/1989م، وهو متزوج، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.