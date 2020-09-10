الاحتلال يزعم ضبطه آلاف الشواكل من صفوف حماس بالضفة المحتلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عن ضبط آلاف الشواكل خلال حملة دهم وتفتيش واعتقال شنها في صفوف كوادر حركة حماس جنوبي الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية.

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية أن قوة من الكتيبة 53 التابعة لجيش الاحتلال ضبطت الليلة الماضية أكثر من 10 آلاف شيكل خلال أعمال دهم وتفتيش جنوبي الضفة لافتة إلى أنها أموال معدة لتنفيذ العمليات التابعة لحركة حماس.

ونقل عن قائد كتيبة الاستطلاع "خروف" بأن ضبط الأموال سيمس بقدرة حماس على تحريك عجلة العمليات مشيراً إلى أن الليلة الماضية شهدت استهدافا لنشطاء حماس أما الليلة الماضية فقد شهدت استهدافاً لأموال حماس.