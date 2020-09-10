الجيش الإیراني يطلق مناورة "ذو الفقار 99" الکبرى

مناورة "ذو الفقار 99 " العسكريّة الكبرى التي أطلقت في بحر عمان، ستستمر 3 أيام، والمتحدث باسمها الأدميرال شهرام إيراني يؤكد أن هدفها يكمن في "تجسيد حضور قوّة الدفاع الجويّ التابعة للجيش الإيراني في سياق التصدي للعدو".

أطلق الجيش الايراني، اليوم الخميس، المرحلة الرئيسيّة لمناورة "ذو الفقار 99 " العسكريّة الكبرى في بحر عمان، تحت شعار "الأمن المستدام تحت ظل الاقتدار الدفاعي".

المناورة التي ستستمر 3 أيام، ستكون بمشاركة قطع بحريّة وغواصات ووحدات طيران تابعة لسلاح البحر، ومنظومات رادارية وصاروخيّة للدفاع الجوي، إلى جانب وحدات من القوة البرية ومقاتلات القوّة الجويّة التابعة للجيش الإيراني.

وسيتمّ خلال المراحل المختلفة من مناورة "ذو الفقار 99"، اختبار مجموعة من أهم المنظومات القتالية بما في ذلك صواريخ كروز "سطح-سطح" وصواريخ كروز "ساحل-بحر" وصواريخ "جو-سطح" و"سطح –جو"، بالإضافة إلى راجمات الصواريخ من السفن الحربية والغواصات ووحدات الطيران والطائرات المسيّرة.

وبحسب وكالات الأنباء الإيرانيّة، ستقوم الوحدات المشاركة التابعة للجيش الإيراني، بـ"تنفيذ خطط تكتيكيّة هجوميّة ودفاعيّة لحماية المياه الإقليميّة وخطوط المواصلات البحريّة في منطقة تمتد إلى مليوني كم مربع بدءاً من شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي".

من جهته، قال المتحدث باسم مناورة "ذو الفقار 99"، الأدميرال شهرام إيراني، إن القطع البحريّة الـ69 التابعة لبحريّة الجيش، والمكوّنة من المدمرة "سهند"، وبارجة إسناد "بندر عباس"، التي تبحر حالياً في المحيط الهندي، "تقوم إلى جانب عملياتها الاستشرافيّة برصد القطع البحرية الأجنبيّة والمعادية على بعد آلاف الكيلومترات من المياه الإقليمية الإيرانية، وإيصال المعلومات اللازمة لتنفيذ العمليّات الدفاعيّة إلى سائر الوحدات المشاركة في هذه المناورة".

وأوضح "إيراني" أن الوحدات الجويّة التابعة للجيش بما يشمل قاذفات القنابل والطائرات المسيّرة القتاليّة تشارك في المناورة أيضاً، مؤكداً أنّ أهم أهداف مناورة "ذو الفقار 99"، يكمن في "رصد ومراقبة سماء البلاد والاستشراف على المنطقة البحريّة العامة جنوبي البلاد، وتجسيد حضور قوّة الدفاع الجوي التابعة للجيش في سياق التصدي للعدو".

وكان مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، قال أمس إن المناورات المشتركة للجيش الإيراني "ذو الفقار 99" ستنطلق غداً الخميس في جنوب البلاد، وستستمر ثلاثة أيام.

ولفت سياري إلى أن المراحل الرئيسية لهذه المناورات ستقام على سواحل مكران، على مساحة مليوني كيلومتر مربع، وللمرة الأولى ستشارك في هذه المناورات غواصة "فاتح"، وطائرة "سيمرغ" المسيرة.

يذكر أنّ حرس الثورة الإيراني كان نفذ في تموز/يوليو الماضي مناورات "الرسول الأعظم" في المنطقة العامة للخليج ومضيق هرمز.

قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي، قال على هامش المناورات، إن بلاده "ستحقق استراتيجيّة الدفاع عبر التكتيكات الهجوميّة".