دائماً ما تحتار كل أم عند اختيار فطار بسيط يناسب عمل زوجها وأطفالها، نظراً لأنهم ملوا من مائدة الإفطار التقليدية، ودائماً ما يبحثون عن فطار مختلف يخرجوا به عن ملل الأكل المعتاد، لذا نقدم لكِ فى اليوم السابع طريقة عمل الكرواسون فى البيت، بطريقة سهلة وبسيطة، وسوف تحصلى على مذاق يرضى جميع أفراد عائلتك، فاحرصى دائماً على تقديم كل ما هو جديد.

المُكوّنات:

2 كوب ونصف دقيق.

4 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

كوب صغير من الماء الدافئ.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من الخميرة الفوريّة.

3 ملاعق سكر.

كوب جبنة المبشورة.

بيضة.

ربع كوب زبدة.

الكرواسون.

الكرواسون

طريقة تحضير الكرواسون:

-يتم نخل الدقيق فى وعاء عميق، ثم إضافة الملح والسكر والخميرة الفورية، ويتم خلطهم جيداً.

-يتم إضافة البيضة، ثم نعجن بشكل مستمر، مع مراعاة أن يكون اتجاه الخلط مع عقارب الساعة حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتجانسة.

-نترك العجين لمدة ساعة حتى تتخمر، ثم نقوم بتقطيعها إلى كرات صغيرة الحجم.

-يتم فرد العجين على سطح صلب على شكل مثلثات، ثم نحشوها بالجبنة المبشورة (نضعها فى منتصف العجين)، ونغلقها ونلفّها على شكل كرواسون، وذلك بلف القاعدة المحشية إلى الأعلى ثم تشكيلها، ونقوم بعمل شقوق صغيرة بالشوكة على سطحها ويتم دهن الوجه بصفار البيض.

-ندخل الكرواسون إلى الفرن الساخن، على حرارة 180 درجة، ونتركه يحمر لمدة ثلث ساعة.

-يتم دهن الكرواسون بعد خروجه من الفرن، بالزبدة الذائبة.

طريقة عمل الكرواسون

طريقة عمل الكرواسون

كرواسون