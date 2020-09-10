مصادر خاصة: توجه فلسطيني لإجراء انتخابات متزامنة قبل نهاية العام الجاري

كشفت مصادر خاصة لوكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" عن توجه قوي داخل فصائل منظمة التحرير لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري في اطار التوافق الوطني للخروج من أزمة الانقسام المتواصل منذ 2007م.

وأوضحت المصادر، أن حوارات مكثفة تُجرى بين فصائل المنظمة حول امكانية اجراء انتخابات تزامنية (تشريعية ورئاسية ومجلس وطني) وفي حال عدم التوصل لحل هذه النقطة فإن التوجه سيكون لإجراء انتخابات متوالية تبدأ بالتشريعية.

وأشارت المصادر إلى أن النقاش يجري بين الفصائل الفلسطينية ولن يتم اتخاذ القرار الرسمي الا بعد التوافق بين الجميع.

وفيما يتعلق بانتخابات القدس، أكد أن قيادة الفصائل تنظر إلى هذه المسألة بمسؤولية كبيرة وبأنها خط أحمر لا يكمن تجاوزه، معتقدةً بأن اجراء الانتخابات بشكل الكتروني قد يكون أحد الحلول المطروحة لهذه المعضلة.

وشهدت الاراضي الفلسطينية حراكًا كبيرًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تليها انتخابات مجلس وطني في نهاية العام الماضي 2019 إلا أن تعنت الاحتلال عن اجراء الانتخابات في مدينة القدس حال دون اجراء الانتخابات.

يُشار إلى أن اجتماعًا فلسطينيًا عقد على مستوى الأمناء العامين للفصائل بتاريخ (3 – 9 – 2020) بالتزامن بين رام الله وبيروت عبر فيديو الكونفرانس، واتفق المجتمعون على ضرورة انهاء الانقسام لمواجهة كافة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية لا سيما قضية التطبيع العربي الخطير مع الاحتلال.