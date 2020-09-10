عريقات: تطبيع الامارات ضربة قاضية وكوشنير حقق اختراق في الشرق الاوسط

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن اتفاق التطبيع بين الامارات و"إسرائيل" شكل ضربة قاضية، وهذا الاتفاق ليس شيء بسيط وهو خروج واضح عن المبادرة العربية.

وقال عريقات في تصريحات لإذاعة القدس اليوم الخميس: " الجامعة العربية تبنت جميع بنود المشروع الفلسطيني بما في ذلك رفض صفقة القرن، واعتماد خطة الرئيس عباس في مجلس الأمن إلا أن الخلاف كان فقط على ادانة التطبيع الاماراتي الاسرائيلي.

وأشار إلى أن السلطة والجميع لا يستطيعون إنكار أن كبير مستشاري ترامب جاريد كوشنير استطاع تحقيق اختراق وهو محق بأن ذلك تغيير في الشرق الأوسط.

وأكد عريقات أن كوشنير يعي تمامًا أن صفقة القرن والاحتلال والاستيطان إلى زوال، والذي يستحق إبرام السلام معه هو الشعب الفلسطيني فقط.

وجدد عريقات تأكيده على أن خطة صفقة القرن ليست خطة سلام وإنما طرحت للضم والأبرتهايد، لأنها تعتبر جل الأراضي الفلسطينية "إسرائيلية" بما في ذلك الحدود والمعابر والمقدسات.

وتحدث عريقات عن اللجان التي انبثقت عن اجتماع الامناء العامين للفصائل بداية الشهر الجاري قائلًا: "هناك موقف فلسطيني موحد بحاجة إلى تشكيل لجان، والآن مر أسبوع من خمسة تم الاتفاق عليها، ونحن على ثقة بنجاح اللجان برفع توصياتها للرئيس عباس".

وأشار إلى أن الرئيس عباس أعطى تفويضًا كاملًا وواضح لكافة الفصائل على أي مخرجات للجان التي تم تشكيلها.