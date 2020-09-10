ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اجراءات جديدة في خانيونس بسبب زيادة اصابات كورونا

  • فلسطين اليوم - خانيونس
  • 15:32 - 10 سبتمبر 2020
حظر التجوال حظر التجوال
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أصدرت لجنة الطوارئ المركزية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة سلسلة من الاجراءات المشددة الجديدة بسبب تسجيل مزيد من الاصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في تصريح صحفي، أن قرار منع التنقل بين المحافظات لا زال مستمرًا، مشيرة إلى أنها اتخذت بعض القرارات المشددة.

وقالت: "تم منع فتح المطاعم والأسواق الرئيسية وعيادات الاسنان والصالونات، اضافة إلى اغلاق مركز المدينة من دوار أبو حميد إلى دوار موزة (السكة) إلى كراج رفح بالكامل.

واتخذت قرارًا بتخفيف الاجراءات على شارع البحر، مشيرة إلى أنه تقرر فتح محلات شارع البحر وجمال عبد الناصر وجلال فقط ومنع البسطات مطلقا في هذه الشوارع.

وأكدت اللجنة أن هذه الاجراءات الجديدة تستمر لمدة أسبوع من تاريخ اصدارها مع التقييم المستمر من قبل الجهات المختصة للحالة في الميدان.

الأكثر مشاهدة

متعلقات