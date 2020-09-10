اجراءات جديدة في خانيونس بسبب زيادة اصابات كورونا

أصدرت لجنة الطوارئ المركزية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة سلسلة من الاجراءات المشددة الجديدة بسبب تسجيل مزيد من الاصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في تصريح صحفي، أن قرار منع التنقل بين المحافظات لا زال مستمرًا، مشيرة إلى أنها اتخذت بعض القرارات المشددة.

وقالت: "تم منع فتح المطاعم والأسواق الرئيسية وعيادات الاسنان والصالونات، اضافة إلى اغلاق مركز المدينة من دوار أبو حميد إلى دوار موزة (السكة) إلى كراج رفح بالكامل.

واتخذت قرارًا بتخفيف الاجراءات على شارع البحر، مشيرة إلى أنه تقرر فتح محلات شارع البحر وجمال عبد الناصر وجلال فقط ومنع البسطات مطلقا في هذه الشوارع.

وأكدت اللجنة أن هذه الاجراءات الجديدة تستمر لمدة أسبوع من تاريخ اصدارها مع التقييم المستمر من قبل الجهات المختصة للحالة في الميدان.