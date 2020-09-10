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تأجيل انطلاق الدوري الإسباني 24 ساعة .. فلماذا ؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:27 - 10 سبتمبر 2020
الليغا الليغا
تقارير
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قررت رابطة الأندية الإسبانية لكرة القدم، الخميس، تأجيل انطلاق الدوري بطلب من اتحاد اللعبة، الذي يُصر على عدم إقامة أي مباراة يوم الجمعة، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت رابطة الدوري بيانًا تؤكد فيه أن مباراة غرناطة وبلباو ستقام يوم السبت، بعد موعدها المحدد بـ 24 ساعة.

وكان من المفترض أن تنطلق منافسات الدوري الإسباني، مساء غدٍ الجمعة، بمباراة يستضيف فيها نادي غرناطة نظيره أتليتكو بلباو، إلا أن الاتحاد الكروي رفض ذلك الموعد.

وأكد اتحاد الكرة لرابطة الدوري بأنه لن يسمح بلعب أي مباراة يوم الجمعة، في إطار الإجراءات الاحترازية المفروضة في البلاد بسبب تفشي وباء كورونا.

وأعلنت الرابطة عزمها إجراء مُباحثات جديدة مع اتحاد اللعبة، لدراسة إمكانية إقامة بعض المباريات أيام الجمعة، وذلك مع بداية الجولة الثانية من "الليغا".

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