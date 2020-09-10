م. خلة يوضح سبب زيادة اصابات فيروس كورونا في جباليا النزلة

أوضح مدير بلدية جباليا النزلة المهندس يوسف خلة، أن سبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في منطقة جباليا نتيجة الاستهتار وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وإرشادات وزارتي الصحة والداخلية.

وقال م. خلة في تصريح لإذاعة صوت القدس اليوم الخميس: "نسعى لأداء واجبنا على أكمل وجه للتخفيف على الناس عبر تقديم خدمات المياه وجمع القمامة ولا سيما بيوت المحجورين، وتوصيل الطرود الغذائية للمواطنين"، مؤكدًا عدم قدرة البلدية على تقديم خدمات اضافية.

وأضاف: "جمع القمامة من البيوت المحجورة يتم عبر بروتوكول خاص وبسيارة محددة بموظفين فرزوا خصيصًا لهذا الأمر"

وأشار إلى أن المناطق الواقعة تحت نفوذ بلدية جباليا أقل المناطق التي شكت من أزمة المياه، والواقع اليوم يخلو من أي شكوى بهذا الخصوص".

وحول آلية السماح لعمل الأسواق والباعة المتجولين قال م. خلة: "تم تحديد أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع لتخفيف إجراءات الإغلاق على المواطنين، وبعض المحال التجارية ونقاط بيع الخضار تفتح لساعات معينة".

وأضاف: "للأسف باقي أيام الأسبوع المواطنين غير ملتزمين، والشرطة تحاول جاهدة لفرض الإجراءات لكن وضع الناس صعب، والوضع لا يسمح بالضغط أكثر على المواطنين في الحصول على لقمة العيش".

وأشار إلى أن طواقم البلدية تقوم بإجراءات التعقيم حول الأسواق ومناطق المكاره الصحية وحول البيوت المحجورة.