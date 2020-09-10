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د. الهندي يدعو السلطة للانسحاب من جامعة الدول العربية

  • فلسطين اليوم - اسطنبول
  • 15:15 - 10 سبتمبر 2020
رئيس الدائرة السياسية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور محمد الهندي
تقارير
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دعا رئيس الدائرة السياسية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور محمد الهندي السلطة الفلسطينية إلى الانسحاب من جامعة الدول العربية التي رفضت مشروعًا فلسطينيًا يدين التطبيع الاماراتي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال د. الهندي في تصريح صحفي اليوم الخميس: "الدعوة لانسحاب السلطة من الجامعة العربية يأتي بعد أن  تخلت الجامعة عن فلسطين وأصبحت اليوم تعاني اسرائيل وترفض ادانة التطبيع".

وأكد د. الهندي، أن الجامعة العربية اليوم لا تمثل شعوبها الحية المخلصة دوماً لفلسطين.

وكانت جامعة الدول العربية أفشلت مشروعًا فلسطينيًا لإدانة اتفاق "التطبيع" بين الامارات و"إسرائيل" في مخالفة واضحة لمبادرة السلام العربية لانهاء الصراع مع دولة الاحتلال الداعي لإقامة دولة فلسطينية على حدود الـ67 قبل أي تطبيع مع "إسرائيل".

 

 

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