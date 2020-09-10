إلغاء كأس الاتحاد الآسيوي 2020 رسمياً

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، إلغاء مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لعام 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

جاء القرار خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي عبر تقنية الفيديو، للنظر في توصيات لجنة المسابقات القارية.

وذكر الاتحاد القاري في بيان له، "في ضوء اللوجستيات لتنسيق المناطق الخمس في كأس الاتحاد الآسيوي، واستكمال مباريات المناطق، اتفقت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي أن الجائحة أوجدت تعقيدات شكّلت قوة قاهرة، أدت بحزن إلى إلغاء مسابقة 2020".

وكانت البطولة قد توقفت بعد مرور جولتين من الدور الأول في آذار/مارس الماضي، على إثر تفشي فيروس كورونا، لتفشل بعد ذلك جميع محاولات الآسيوي لإعادة استئنافها.

وأسفر اجتماع المكتب التنفيذي كذلك عن إلغاء بطولة كأس التضامن الآسيوي 2020، على أن تقام عام 2024، وتقرر أيضًا إلغاء بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2020.