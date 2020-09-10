المواصلات تشرع بتعقيم مقراتها لمواجهة كورونا

شرعت دائرة الخدمات الإدارية بوزارة النقل والمواصلات يوم الخميس بتعقيم مقر الوزارة ودوائر الترخيص التابعة لها في محافظات قطاع غزة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ بالتعاون مع بلدية غزة.

وأوضح رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة حسن عكاشة أن "حملة التعقيم تأتي ضمن خطة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا".

وذكر أن "الوزارة قامت منذ اللحظة الأولى بتعقيم كافة دوائر الوزارة، وهذه الحملة مكملة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مواجهة هذا الفيروس".

وأضاف عكاشة أن إجراءات التعقيم "تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة واهتمامها الشديدين بصحة المواطنين والموظفين وسلامتهم، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية التي تتبعها الحكومة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا".

وأشار إلى أن التعقيم "جرى وفق البرتوكول الصحي ومعايير الصحة العالمية، وتم استخدام عدة مواد للتطهير منها الكلور والديتول، وبإشراف شركة متخصصة".











