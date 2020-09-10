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اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت وألسنة النار تتصاعد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:40 - 10 سبتمبر 2020
انفجار بيروت2 انفجار بيروت2
تقارير
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عادت ألسنة النيران إلى الظهور في مرفأ بيروت، اليوم الخميس، عقب وقوع حريق كبير في أحد مستودعاته.

وأعلن الجيش اللبناني، في تغريدة عبر تويتر، اندلاع حريق في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت.

وقال: "بدأت عمليات إطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في إخماده".

من جانبها، ذكرت فضائية "mtv " اللبنانية الخاصة، أن المواد المشتعلة غير خطيرة بخلاف نظيرتها التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت.

ووقع في 4 أغسطس/ آب الماضي، انفجاراً ضخماً في مرفأ بيروت، خلف 191 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل قدرت خسائره بنحو 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.

وفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ بسبب نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

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