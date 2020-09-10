صحة رام الله تتسلم 15 جهاز تنفس اصطناعي من مؤسسات بريطانية

تسلمت وزارة الصحة في رام الله اليوم الخميس، 15 جهاز ضغط تنفس اصطناعي، تبرعت بها جمعية التربية الطبية الدولية 2000 (IMET2000) وجمعية العون الطبي للفلسطينيين (MAP)، وبدعم من القنصلية البريطانية العامة.

وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة "هذه الأجهزة ستساعد كثيراً في علاج مُصابي فايروس كورونا، ونشكر جهود جمعية التربية الطبية الدولية وجمعية العون الطبي للفلسطينيين والقنصلية البريطانية على دعمها الكبير للقطاع الصحي، لا سيما في تعزيز جهود فلسطين في مواجهة جائحة كورونا".

وأضافت الوزيرة، "سيتم شحن تسعة أجهزة حديثة أخرى قريباً للمستشفيات في قطاع غزة، كما ستقوم جمعية العون الطبي للفلسطينيينMAP في غزة بتوزيع مجموعة من الأدوات الصحية على مراكز الحجر الصحي، ومواد مطهرة ومعقمة للمستشفيات والعيادات الصحية، ومعدات الحماية الشخصية (PPE) للعاملين في المجال الصحي".

وسيقوم فريق طبي فلسطيني تابع لجمعية التربية الطبية الدولية بالبدء بتدريب الأطباء والممرضين في خمس مستشفيات في المحافظات الشمالية، والتي ستتلقى أجهزة الضغط التنفسي الاصطناعي الحديثة، مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة الوقائية لتقليل مخاطر انتقال فيروس كورونا. وسيشمل التدريب كل من مستشفى دورا الحكومي ومستشفى الخليل الحكومي والمستشفى العسكري في نابلس، ومستشفى هوغو شافيز ومجمع فلسطين الطبي في رام الله.

من جهته قال السيد فيليب هول، القنصل البريطاني العام في القدس: "المملكة المتحدة فخورة بدعمها المتواصل لخطة فلسطين في استجابتها لمجابهة فيروس كورونا، حيث قدمت بريطانيا الدعم لرواتب العاملين في المجال الصحي، ولمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والأونروا. أما أجهزة التنفس الحديثة هذه فتعكس أفضل ما في التصميم البريطاني وفي صناعة الفورمولا وان ".

وقالت عائشة منصور، مديرة مكتب جمعية العون الطبي للفلسطينيين MAP: "وصلت هذه الأجهزة الحديثة في وقت غاية في الأهمية حيث يتزايد انتشار فيروس كورونا. هذه الأجهزة ستساعد وزارة الصحة الفلسطينية على ضمان استجابتها الفعلية للوباء وتمكينها من انقاذ أكبر عدد ممكن من المرضى الفلسطينيين ".

وأضاف البروفيسور كولين جرين، مؤسس جمعية التربية الطبية الدولية2000: "كنا محظوظين للغاية للعمل مع مديرة هندسة الرعاية الصحية في كلية لندن الجامعيةUCL،البروفيسورة ريبيكا شيبلي، التي صممت جهاز الضغط التنفسي الاصطناعي الحديث هذاUCL-Ventura CPAP.هذه الأجهزة يتم استخدامها الآن وبنجاح على الألاف من المرضى في 106 مستشفى في بريطانيا. حيث اشترت دائرة الصحة الوطنية البريطانية 10000 من هذه الاجهزة لأنها أثبتت جودتها. البروفيسورة شيبلي هي احدى أعضاء مجلس أمناء IMET2000 ونحن ممتنون للغاية لمساعدتها في تخصيص هذه الاجهزة لنا لنقدمها لفلسطين ".