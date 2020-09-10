6 وفيات و1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة ستة مواطنين وإصابة 1000 بفيروس كورونا المستجد، في جميع محافظات فلسطين.

وجاء في التقرير اليومي لوزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، أن حالات الوفاة سجلت الجديدة سجلت لمواطنة (78 عاما) من يطا كانت تعاني من أمراض في القلب وضغط وسكري، ومواطنة من السموع (40 عاما) كانت تعاني من فشل كلوي، ومواطنة (39 عاما) من قلقيلية كانت تعني من مرض السكري، ومواطن (65 عاما) من نابلس كان يعاني من فشل كلوي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ومواطنة من بيت لحم (88 عاما) كانت تعاني من جلطة دماغية ومرض السكري، فيما سلجت حالة وفاة لرضيع (6 شهور) من مدينة غزة، ومواطنة مسنة من واد الجوز في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (101)، محافظة نابلس (82)، محافظة بيت لحم (51)، محافظة قلقيلية (35)، محافظة رام الله والبيرة (112)، جنين (14)، أريحا والأغوار (30)، طوباس (28)، طولكرم (18)، سلفيت (22)، قطاع غزة (195)، ضواحي القدس (57)، مدينة القدس (255).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (19)، محافظة قلقيلية (33)، محافظة طوباس (3)، ضواحي القدس (300)، مدينة القدس (135).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.