الوفد الأمني المصري يغادر غزة

غادر الوفد الأمني المصري، ظهر اليوم الخميس، قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون، بعد زيارة استمرت ساعات مع قيادة حركة حماس.

والتقى الوفد الذي يترأسه مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق، مع قيادة حركة حماس، لبحث تطورات ملف تفاهمات الهدوء وتنفيذها، إلى جانب ملف المصالحة.

وذكرت مصادر محلية، أنه من المتوقع عودة الوفد في وقت لاحق من اليوم إلى القطاع، حيث سيلتقي بمسؤولين "إسرائيليين".

وكان الوفد وصل دولة الاحتلال الاسرائيلي أول أمس والتقى بمسؤولين "إسرائيليين"، كما التقى بمسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام الله بالأمس.