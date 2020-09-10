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عدنان: تجميد الاعتقال الاداري للأسير ماهر الأخرس خديعة احتلالية

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 13:49 - 10 سبتمبر 2020
ماهر الاخرس ماهر الاخرس
تقارير
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أكد الشيخ القيادي خضر عدنان أمس الأربعاء خلال زيارته لذوي الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس أن التوصية بتجميد الإعتقال الإداري محاولة احتلالية للالتفاف على الاضراب، وتشكل خديعة احتلالية فاشلة ومحاولة لتنصل المحتل من مسؤوليته على حياة الأسير المضرب.

وذكر عدنان أن الاحتلال فعل ذلك سابقًا مع الأسيرين المحررين المحامي محمد علان والصحفي محمد القيق، ومشيراً إلى أنه إذا حصل التجميد فمن المتوقع انسحاب السجانين المرافقين للاخ الأخرس وجعل الرقابة الأمنية عليه تابعة لأمن المشفى "المدني" وهو "كابلان" في حالة الأخ الأخرس.

كما قال عدنان أن الرد على التجميد للإداري يكون باستمرار الإضراب عن الطعام وكأن لا جديد من طرف الاحتلال، وتحميل الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الإنسانية مسؤولية متابعة الإضراب حال غادر السجانون.

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