الديمقراطية تؤكد أن الجامعة العربية تخلت عن موقفها اتجاه فلسطين

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح، اليوم الخميس، أن الجامعة العربية تخلت عن الموقف المطلوب منها إزاء ميثاقها ومبادراتها وقممها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، معتبرًا ذلك "انتكاسة كبرى".

وأوضح رباح في حديث لـ"إذاعة صوت القدس"، أن ما حدث في الجامعة العربية تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، والوثائق التي أقرت لدعم الفلسطينيين.

وبيّن ، الذي "حدث بين الإمارات وإسرائيل ليس تطبيع بقدر ما هو تحالف واضح في الخليج العربي معادي لإيران".

وقال رباح: إنّ "التحالف العربي الإسرائيلي يسعى لتحويل معادلة الصراع من عربي إسرائيلي إلى عربي إيراني وتصبح إسرائيل الطرف المهيمن على الحلف الذي يؤمن مصالح أمنية واقتصادية لها ولأمريكا".

وأشار إلى أن الجامعة العربية فشلت في اختبار مدى جديتها في صيانة قراراتها التي أقرت لحفظ حقوق الفلسطينيين.

وذكر أنه في السنوات الاخيرة لم تعد الجامعة العربية موحدة وات تسيطر عليها الصراعات البينية نتيجة الحروب والفتن واتجاه دوخل الخليج للارتماء في حضن الإدارة الأمريكية.

ولفت رباح، إلى أن الحد الأدنى الذي حافظ على تماسك الجامعة العربية هو القضية الفلسطينية التي أجمعت دولها على ثوابت واضحة تجاه فلسطين.

كما وأكد أن ما جرى كان فضيحة لأن الجامعة العربية بدأت تفقد مبرر وجودها لأنها لا تستطيع أن تحمي وتطبق قراراتها والالتزام بقضية مركزية مثل فلسطين.

وتابع: إن "الإدارة الأمريكية تدخلت لدى الدول المؤثرة في الجامعة العربية لتمرير خطوة الإمارات بدون إدانة أو رفض، وعدم إغلاق الباب أمام التطبيع".

وشدّد على أن طلوب التركيز على العامل الذاتي الفلسطيني لأنه يشكل رافعة للحالة العربية، وأن مخرجات اجتماع الأمناء على مستوى استعادة الوحدة والتماسك السياسي وتفعيل المقاومـة، بحاجة إلى تفعيل على أرض الواقع.

وقال رباح: "علينا أن نلتفت إلى الحركات الشعبية العربية والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، لأن ما تقوم به الإدارة الأمريكية يهدد وجود الشعوب العربية".

كما وشدّد "نحن لسنا طرفًا في أي محور إقليمي، لكن علينا أن ندشن علاقات مع من يدعم نضالنا ضد الاحتلال والهيمنة الأمريكية مثل إيران".