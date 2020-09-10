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السعودية والبحرين توافقان على فتح مجالهما الجوي أمام الرحلات (الإسرائيلية)

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:02 - 10 سبتمبر 2020
طائرة اسرائيلية في الامارات طائرة اسرائيلية في الامارات
تقارير
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وافقت السعودية والبحرين، اليوم الخميس، على فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات التي تنطلق من (إسرائيل).

 وقال مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر: إنّ "العديد من الدول العربية لا ترغب في تعطيل تقدمها بسبب القضية الفلسطينية".

وأضاف كوشنير أن "كل طائرة تنطلق من (إسرائيل) وتطلب تصريحا لدخول المجال الجوي السعودي والبحريني فإنها ستحصل عليه".

وأكد ان "الموافقة لن يقتصر على الرحلات الى دولة الامارات انما لكل الرحلات".

وبخصوص "صفقة القرن" بيّن كوشنر: أن "خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا زالت مطروحة على الطاولة، ومن الممكن تحسينها في حال قدم الفلسطينيون اقتراحا بالمقابل".

وبخصوص تزويد الامارات بطائرات أف 35، أكد على أن هناك استمرار الاتصالات مع "إسرائيل" لبحث تزويد الإمارات بطائرات F35 الأمريكية المتطورة، مشيراً إلى أنه لم يتم حسم هذه القضية بعد.

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