إدارة السجون ترفض زيارة المحامي للمضرب ماهر الأخرس

أعلنت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الخميس 10/9/2020، أن ما تسمى مصلحة السجون، رفضت زيارة المحامي للأسير المضرب عن الطعام منذ 46 يوماً على التوالي ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس في مشفى كابلان المدني في الداخل المحتل.

وأوضحت المؤسسة، أن طلب المحامي للزيارة جاء بناءً على تواصل المحامي مع الطبيبة المختصة في المستشفى أبلغته أن الوضع الصحي للأسير الأخرس خطير جداً ويرفض إجراء الفحوصات الطبية وتناول المدعمات والفيتامينات.

ويعاني الأسير الاخرس من أوضاع صحية سيئة أجبرت إدارة مصلحة السجون على نقله في 27 من آب/أغسطس الفائت من زنازين عزل سجن عوفر إلى عيادة سجن الرملة بعد فقدانه ما يزيد عن 20 كيلو من وزنه.

واعتقل الاخرس في 27 تموز/ يوليو الفائت، وأعلن عن إضرابه عن الطعام بعد تحويله للاعتقال الإداري أربعه أشهر قابلة للتجديد.