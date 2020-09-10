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المدلل: الجامعة العربية تتراجع في موقفها تجاه القضية الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:13 - 10 سبتمبر 2020
أحمد المدلل ‫(1)‬.JPG أحمد المدلل ‫(1)‬.JPG
تقارير
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أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، اليوم الخميس 10/9/2020، أن موقف الجامعة العربية تراجعٌ جديدٌ في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية.

واعتبر المدلل في تصريح صحفي، عدم إقرار المشروع الفلسطينى برفض التطبيع مع العدو الصهيونى تراجعاً فى مواقف الجامعة العربية التى باتت عراباً للتطبيع مع العدو الصهيونى وتمرير صفقة القرن التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح المدلل، أن بموقف الجامعة العربية هذا تعطى الشرعية لدولة الاحتلال ليكون كياناً طبيعياً فى وسط عالمنا العربى ومزيد من الهيمنة الصهيوامريكية على مقدرات وثروات الأمة .

وذكر المدلل، أن الجامعة العربية أعطت بموقفها هذا الشرعية للعدوان الأمريكى والأجنبى   لتمزيق أراضى الدول العربية .

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، اليوم الخميس 10/9/2020، أن موقف الجامعة العربية تراجعٌ جديد في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية.

واعتبر المدلل في تصريح صحفي، عدم إقرار المشروع الفلسطينى برفض التطبيع مع العدو الصهيونى تراجعاً فى مواقف الجامعة العربية التى باتت عراباً للتطبيع مع العدو الصهيونى وتمرير صفقة القرن التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح المدلل، أن بموقف الجامعة العربية هذا تعطى الشرعية لدولة الاحتلال ليكون كياناً طبيعياً فى وسط عالمنا العربى ومزيد من الهيمنة الصهيوامريكية على مقدرات وثروات الأمة .

وذكر المدلل، أن الجامعة العربية أعطت بموقفها هذا الشرعية للعدوان الأمريكى والأجنبى   لتمزيق أراضى الدول العربية .

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