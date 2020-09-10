عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط طقوس "تلمودية"

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال المدججة بالسلاح.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية بشكل استفزازي.

ولفتت المصادر إلى أن الحاخام المتطرف "يهودا غليك" أقدم على استضافة حاخام عبر هاتفه، للنفح بالقرن داخل المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن متطرفي المستوطنين يعمدون إلى إعطاء شروحات لمجموعات المستوطنين، والتوقف في أماكن متفرقة في ساحات الأقصى، والجلوس بحجة الاستراحات، وذلك لضمان قضاء أكبر وقت ممكن داخل المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات اليومية بدعوات جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية، ومحاولة السيطرة على المسجد، وتغيير الواقع فيه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تمارس ضد المرابطين سياسة الاعتقال والإبعاد المتكرر لحرمانهم من الوصول للأقصى المبارك.