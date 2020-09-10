الذهب ينتعش مع انخفاض الدولار

انتعشت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس 10/9/2020، وسط ترقب الأسواق لنتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وانخفاض الدولار.

وأحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل قرار بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يصدر في وقت لاحق الخميس، وفقا لرويترز.

وبحلول الساعة الـ 7.40 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 1952 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر/ أيلول عند 1950.51 دولارا للأوقية أمس الأربعاء.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1954.90 دولارا للأوقية.

وأوقفت الأسهم الآسيوية أطول موجة خسارة مستمرة منذ فبراير/ شباط، بعد قفزة في وول ستريت، فيما تراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع، وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن شبه المؤكد أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير، عندما يعلن قراره في الساعة الـ 1145 بتوقيت غرينتش، والذي سيعقبه مؤتمر صحفي لرئيسته كريستين لاجارد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.02 دولار للأوقية. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين، وسجل 916.18 دولارا للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2294.42 دولارا للأوقية.