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"هآرتس": "إسرائيل" تفشل مرة أخرى في مواجهة "كورونا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:17 - 10 سبتمبر 2020
كورونا في إسرائيل كورونا في إسرائيل
تقارير
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قالت صحيفة عبرية اليوم الخميس 10/9/2020، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" فشل مرة أخرى في مواجهة "فيروس كورونا".

وأوضحت صحيفة "هآرتس"، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" فشل في تحقيق الهدف في موضوع فحوصات الكورونا، ويبحث عن مساعدة من شركات خاصة..

وبينت، أن الخطة لدى الجيش كانت إجراء 20 ألف فحص يومياً، ولكن من منتصف أغسطس/ آب وحتى الثالث من سبتمبر/ أيلول لم يُجرِ سوى 24700 فحص.

ولفتت صحيفة "هآرتس"، إلى أنه في ظل هذا الواقع، وجه جيش الاحتلال الدعوة للشراكة مع شركات من  القطاع الخاص، شريطةً أن يكون لديها القدرة على تنفيذ 30 ألف فحص يومياً.

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