"الجهاد" تقدم التعازي بوفاة ابنها مصطفى عبد النبي شمال غزة

تقدم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، ممثلة بأمينها العام وأعضاء مكتبها السياسي وجناحها العسكري "سرايا القدس" وكافة أجهزتها ولجانها، اليوم الخميس، باحر التعازي والمواساة من الأخ أ. محمد عبد النبي وعائلته في محافظة شمال قطاع غزة، بوفاة نجله محمد.

واحتسبت حركة "الجهاد" في بيان لها، عند الله تبارك وتعالى، أحد أبنائها المجاهدين، مصطفى محمد عبد النبي (18 عاما) ، نجل الأخ المجاهد محمد عبد النبي "أبا يوسف" مسؤول التنظيم في محافظة شمال قطاع غزة، الذي توفي إثر تعرضه لصعقة كهربائية قبل عشرة أيام. وتحسبه شهيدا عند الله تعالى.

وسئلت المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة، وأن يربط على قلوب والديه وإخوانه وزملائه وأن يعظم أجرهم ويلهمهم الصبر وحسن العزاء.