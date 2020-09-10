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(الأونروا) تبدأ بتوزيع (الكابونات) على الأسر المحجورة في خانيونس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:52 - 10 سبتمبر 2020
(الأونروا) تبدأ بتوزيع (الكابونات) على الأسر المحجورة في خانيونس (الأونروا) تبدأ بتوزيع (الكابونات) على الأسر المحجورة في خانيونس
تقارير
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بدأت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، اليوم الخميس، توزيع المواد الغذائية "الكابونات" على العائلات التي تخضع للحجر المنزلي داخل وخارج مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت (الاونروا)، أنها ستوزع المواد الغذائية على 72 عائلة في خانيونس، على أن تبدأ يوم الأحد المقبل في توزيعها على جميع المستفيدين.

والسبت الماضي، أعلن الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عدنان أبو حسنة، أن (الاونروا) ستبدأ خلال أيام بتوزيع المواد الغذائية لمليون و100 لاجئ في قطاع غزة، إلى بيوتهم الكائنة في جميع محافظات القطاع.

وأوضح أبو حسنة، في تصريح صحفي، أنّ (الأونروا) تتبع نظام التطبيب عن بعد، بحيث توصل الأدوية إلى المرضى في بيوتهم، لافتًا إلى أن هناك خطوط ساخنة، بإمكان المرضى من اللاجئين الاتصال بها، وهو مخصص أيضًا لموضوع الاستشارات الطبية.

وعن العملية التعليمية، أكد ابو حسنة، أن إدارة وكالة الغوث لم تتخذ قرارًا بهذا الخصوص حتى اللحظة، منوهًا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة التربية والتعليم بهذا الموضوع، مشيرًا إلى أن هناك وضع مشترك، يحتاج الى تنسيق مع كافة الجهات فيما يتعلق بالوضع التعليمي.

ولفت إلى ان الوكالة قدمت أدوية للمرضى المواطنين ذوو الامراض المزمنة، حيث أن وزارة الصحة هي من تقوم بتوزيعها، مؤكدًا أنها تنسق بشكل مستمر مع الجهات الحكومة، فيما يتعلق بالصحة والخطوط الحمراء.

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