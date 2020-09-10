مهجة القدس: 29 أسيراً مصابون بكورونا وتحذيرات من تفاقم وضع الأسرى

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الخميس 10/9/2020، أن 29 أسيراً يقبعون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" مصابون بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن الاحتلال بدأ بإدخال الفيروس إلى الأسرى في السجون في محاولة للانتقام من الأسرى.

وأوضح المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى محمد الشقاقي، في تصريح لـ"إذاعة صوت القدس" تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن ما يحدث في سجون الاحتلال تنفيذ لوعود المجرم جلعاد أردان وزير الامن الداخلي الصهيوني عندما فرض عقوبات على الأسرى عبر حرمانهم من مواد التنظيف والتعقيم.

وبين، أن الاحتلال أدخل فيروس كورونا عبر سجانيه الذين يتنقلون بين السجون والأقسام والغرف.

وأشار الشقاقي، إلى أنه عندما يُصاب أي أسير بفيروس كورونا يتم حجره داخل السجون والمعتقلات ذاتها، ولا يتم التعامل معه وفق الإجراءات الصحية الصحيحة.

وحذر المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس، من أن سياسة الإهمال الطبي ستفضي لزيادة أعداد شهداء الحركة الأسيرة .

واعتبر أن، العدو الصهيوني اختار الوقت المناسب لفرض إجراءاته التعسفية على الأسرى، تزامنًا مع تفشي كورونا وانشغال المؤسسات الحقوقية والاعلامية.

ولفت، إلى أنه لا يمكن الحديث عن إجراءات تضامنية بسبب جائحة كورونا لكن هناك نشاطات عبر مواقع التواصل لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال.