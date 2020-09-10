صحة غزة: وفاة طفل و195 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة طفل متأثرًا بإصابته بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت صحة غزة، في تقريرها اليومي لفيروس "كورونا"، ان الطفل محمد ادهم شاهين 6 شهور من سكان جباليا شمال القطاع، توفي جراء اصابته بفيروس "كورونا" وقد توفي في مستشفى غزة الاوروبي.

وبيّنت أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1906 عينة، وان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغت 1551 اصابة منها: حالات نشطة حاليا 1427 حالة :(1422 من المجتمع و 5 من العائدين)

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 114 حالة، والوفيات 10 حالات وفاة (9 من داخل المجتمع و 1 من العائدين).

وأكدت الصحة أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع الحالة الوبائية واستجابة المنظومة الصحية لتطوراتها.

وشدّدت على أن وعي المواطن وانضباطه باجراءات الوقاية سيعزز السلوك المجتمعي لكسر حلقات التفشي، سيعزز صمود المنظومة الصحية في مواجهة الوباء.

وذكرت أن التوازن المدروس في اجراءات مواجهة الوباء وتلبية احتياجات المواطنين يدعو الجميع للتعامل بمسؤولية دون تراخي أو استهتار.

كما وأكدت على الجميع المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات..

ودعت إلى الاهتمام التام باجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة.