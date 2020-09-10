مهجة القدس: (إسرائيل) تحرم الاسرى من مواد التنظيف والتعقيم من "كورونا"

أكد المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، محمد الشقاقي، اليوم الخميس، أن ما يحدث في سجون الاحتلال الاسرائيلي هو تنفيذ وعود وزير "الأمن الداخلي" جلعاد أردان، الذي فرض عقوبات على الأسرى عبر حرمانهم من مواد التنظيف والتعقيم.

جاء ذلك، بعد ارتفاع إصابات الاسرى بفيروس "كورونا" إلى 29 حالة في سجون الاحتلال بما فيها معتقل "عوفر".

وأوضح الشقاقي في حديث له مه "إذاعة القدس المحلية"، أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بإدخال فيروس كورونا إلى الأسرى في السجون في محاولة للانتقام من الأسرى الأبطال، وذلك عبر سجانيه الذين يتنقلون بين السجون والأقسام والغرف.

وبيّن أنه عندما يصاب أي أسير بفيروس "كورونا" يتم حجره داخل السجون والمعتقلات ذاتها، ولا يتم التعامل معه وفق الإجراءات الصحية الصحيحة، وأن سياسة الإهمال الطبي ستفضي لزيادة أعداد شهداء الحركة الأسيرة .

وذكر أن حكومة الاحتلال اختارت الوقت المناسب لفرض إجراءاته التعسفية على الأسرى، تزامنًا مع تفشي كورونا وانشغال المؤسسات الحقوقية والاعلامية.

وأشار إلى أنه "ربما لا يمكن الحديث عن إجراءات تضامنية بسبب جائحة كورونا لكن هناك نشاطات عبر مواقع التواصل لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال".