ردود أفعال فلسطينية غاضبة لموقف جامعة الدول العربية

توالت ردود الأفعال الفلسطينية الغاضبة اليوم الخميس 10/9/2020، حيال موقف جامعة الدول العربية التي أسقطت مشروع قرار إدانة التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني، الذي صدم الفلسطينيين وكل المدافعين عن القضية الفلسطينية.

وكانت الدول العربية قد أسقطت أمس مشروع قرار قدمته فلسطين، في اجتماع الجامعة العربية، يُدين اتفاق التطبيع العلني بين الامارات و"إسرائيل".

واستهجن اسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موقف جامعة الدول العربية، معتبراً أن جامعة الدول خرجت عن سياقها الطبيعي في دعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع إسرائيل.

ودان رضوان، التطبيع بكافة أشكاله لأنه يمثل طعنة غادرة لصمود وتضحيات الشعب الفلسطيني.

ودعا، إلى ايجاد أكبر كتلة عربية رافضة للتطبيع ، مطالباً جماهير الأمة العربية والإسلامية إلى لفظ المطبعين والتبرؤ منهم.

وكانت الامارات واسرائيل توصلا لاتفاق بتاريخ 13 أغسطس/ اب الماضي، لتطبيع العلاقات بينهما، وهو ما رفضته السلطة والفصائل الفلسطينية كاملاً.

فيما اعتبر عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب هو انعكاس لحالة عربية وفلسطينية منقسمة ومشرذمة.

وقال أبو دقة:"الحل بين أيدينا قبل أن يكون بأيدي غيرنا والرهان على العامل الذاتي الفلسطيني المتماسك".

وأضاف:" لا إنجاز وطني بدون وحدة وطنية، والقضاء على الإنقسام هي الخطوة الأولى التي لن يكون هناك خطوات بدونها".

القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني ذو الفقار سويرجو ، فرأى أنه منذ البدايات و دول الخليج تمول جامعة الدول العربية للحفاظ عليها كظاهرة صوتية تزرع الوهم في نفوس أبناء الأمة، وإعطاء "إسرائيل" كل الوقت لتغير الجغرافيا و الديمغرافية على الأرض.

وقال:"الآن و قد أتمت مهمتها ستذهب لاستراحة مقاتل خائن، وتسليم المهمة لقيادات جديدة تم تربيتها على سطوح البيت الأبيض الأمريكي لتكمل مشروع الحركة الصهيونية في اختطاف المنطقة لمائة عام جديدة .

واستدرك قائلاً:" لكن حساب السرايا يختلف كثيراً عن حساب القرايا، وعاشت فلسطين حرة عربية و تسقط جامعة الدول العربية فهي لم تكن يوماً عربية".