رضوان يستهجن موقف الجامعة العربية ويدعو لتشكيل أكبر كتلة عربية رافضة للتطبيع

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس 10/9/2020، موقف جامعة الدول العربية، الذي أسقط مشروع قرار إدانة التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني.

واعتبر اسماعيل رضوان القيادي في حركة "حماس"، أن جامعة الدول خرجت عن سياقها الطبيعي في دعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع إسرائيل.

يُشار إلى أن الدول العربية أسقطت أمس، مشروع قرار قدمته فلسطين، في اجتماع الجامعة العربية، يُدين اتفاق التطبيع العلني بين الامارات و"إسرائيل".

ودان رضوان، التطبيع بكافة أشكاله لأنه يمثل طعنة غادرة لصمود وتضحيات الشعب الفلسطيني.

ودعا، إلى ايجاد أكبر كتلة عربية رافضة للتطبيع ، مطالباً جماهير الأمة العربية والإسلامية إلى لفظ المطبعين والتبرؤ منهم.

وكانت الامارات واسرائيل توصلا لاتفاق بتاريخ 13 أغسطس/ اب الماضي، لتطبيع العلاقات بينهما، وهو ما رفضته السلطة والفصائل الفلسطينية كاملاً.