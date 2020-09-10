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إيران تنجح في تطهير بقع نفطية بالقرب من منصات سعودية

  • فلسطين اليوم - طهران
  • 10:04 - 10 سبتمبر 2020
إيران تنجح في تطهير بقع نفطية بالقرب من منصات سعودية إيران تنجح في تطهير بقع نفطية بالقرب من منصات سعودية
تقارير
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أعلن نائب رئيس الدائرة العامة للموانئ والشؤون البحرية في جنوب إيران محمد قاسمي، اليوم الخميس، نجاح بلاده في تنفيذ عملية تطهير بقع نفطية في مياه الخليج بالقرب من منصات النفط السعودية.

 وأوضح قاسمي، بلاده تلقت تقارير وصور مسجلة بالأقمار الصناعية من مركز التعاون المتبادل في حالات الطوارئ البحرية الواقع في الخليج، بوجود تسرب نفطي بالقرب من منصات نفط السعودية".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"،عقدت اجتماعات متخصصة على الفور وتم إرسال معدات لمكافحة التلوث على متن سفينة هدايت 3 وسفينة الخليج الفارسي مع 10 موظفين إلى المنطقة مساء الاثنين"، وفق قاسمي.

وبيّن أن عمليات تطهير البقع النفطية جرت على بعد 60 ميلا من ميناء بوشهر الايراني بالقرب من منصات النفط السعودية، مؤكدًا نجاح المهمة، مشيرًا إلى أن حجم التلوث كان أكثر من ميل مربع واحد.

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