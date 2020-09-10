رئيس وزراء بريطاني أسبق وسيط سري للتطبيع الإماراتي "الإسرائيلي"

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، النقاب عن مساهمة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في انجار اتفاق التطبيع الاماراتي- (الاسرائيلي) بشكل كبير، الذي اعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 اغسطس الماضي.

وذكرت صحيفة (اسرائيل اليوم) العبرية، انه كان وسيطا بين (إسرائيل) والإمارات لإنجاز ملف الاتفاق بشأن التطبيع.

وأوضحت أنها كان يتنقل بين لندن وأبو ظبي ونيقوسيا لعقد سلسلة لقاءات سرية مع المحامي يتسحاق مولخو، المبعوث الخاص الأسبق لنتنياهو ووزير في الحكومة الإماراتية.

وبيّنت أن استعداد حكومة نتنياهو لتعليق فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية ساهم في إقامة علاقات علنية؛ "لكن الاختراق ولد نتيجة لعملية عميقة استمرت عدة سنوات، ولولاها لما حدث".

وعقدت اللقاءات السرية بين الأعوام 2015 والعام 2018 حتى التنحي القسري لمستشار رئيس الحكومة نتنياهو، بسبب شبهات الفساد التي لاحقته، وفقًا للصحيفة.

وأشارت (إسرائيل اليوم)، إلى أن اللقاءات السرية بين مولخو والوزير الإماراتي عقدت في لندن ونيقوسيا وأبو ظبي، وفي البداية أجريت بمشاركة بلير، ولاحقًا اخذت منحى خاص.