متى ستنحسر موجة الحر الشديدة في فلسطين..؟

أكد المهندس يوسف أبو أسعد مدير عام دائرة دائرة الأرصاد الجوية اليوم الخميس 10/9/2020، أن موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد ستنخفض حدتها يوم الأحد المقبل .

وأوضح أبو أسعد في تفاصيل الأجواء الحارة التي تزداد شدتها، أن تأثير الموجة شديدة الحرارة تزداد على البلاد اليوم الخميس، ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق.

وبين، أن ارتفاعاً يطرأ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيتراجع تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد لتصبح أقل حده مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ووفقاً لأبو أسعد فينحسر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد حيث يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم الأحد فتشهد البلاد انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذر أبو أسعد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، منبهاً لخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

كما دعا المزارعين للتقيد باجراءات السلامة وبارشادات وزارة الزراعة لمثل هذه الأوقات، للحفاظ على الممتلكات.