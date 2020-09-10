امرأة فلسطينية تصيب المنظمات اليهودية "بالهستيريا"

أصابت الدعوة التي وجهتها ج عة ولاية سان فرانسيسكو المناضلة الفلسطينية ليلى خالد لإلقاء كلمة، الجماعات والمنظمات اليهودية الأمريكية بحالة من الهستيريا والغضب.

وقد برزت تقارير تحت عناوين تحريضية في منصات إعلامية أمريكية يمينية متطرفة موالية للوبي اليهودي- الأمريكي، ومن بينها “فوكس نيوز”، تتحدث عن مجيء “خاطفة الطائرات” إلى كاليفورنيا، والقيادية في منظمة تعتبرها وزارة الخارجية الأمريكية منظمة إرهابية.

وقد دعت جامعة ولاية فرانسيكسو ليلى خالد، القيادية في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، للتحدث يوم 23 سبتمبر في حلقة نقاشية بعنوان “روايات: النوع الاجتماعي والعدالة والمقاومة”.

ويستضيف هذا الحدث برنامج دراسات الإثنيات والشتات العربي والإسلامي بالجامعة.

وأثارت هذه الدعوة حالة من الهيجان عند الجماعات اليهودية، بما في ذلك رابطة مكافحة التشهير.

ولم تفسر بعض الجماعات اليهودية الأكاديمية سبب اعتراضها على دعوة ليلى خالد على الرغم من التظاهر بأنها تدافع عن الحرية الأكاديمية.

وقال متحدث باسم الجامعة في بيان إن حرية التعبير تسمح بالتعبير عن وجهات نظر مختلفة في الحرم الجامعي، وشدد على أنه لا ينبغي تفسير الدعوة بأنها تأييد لمعتقدات شخصية.