تسجيل 4 آلاف إصابة بفيروس "كورونا" في (إسرائيل)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، أن عدد الإصابات منذُ مارس، ارتفعت الى 142,582 إصابة، فيما بلغت اعداد الوفيات إلى 1054 حالة وفاة.

وفي غضون ذلك، أكدت قناة "كان" العبرية، أن 300 عنصر من "حرس الحدود الإسرائيلي"، معززين بقوات الجيش الإسرائيلي، سيدخلون صباح اليوم الى مخيم شعفاط، وقريتي عناتا وعقب، قضاء القدس، بزعم فرض القيود للحد من تفشي "كورونا".

ويتظاهر آلاف المستوطنين الاسرائيليين في مدينة القدس المحتلة، احتجاجًا على سياسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في إدارة أزمة جائحة "كورونا"، والمطالبة بتعويضهم.

ويندد المستوطنين المحتجين في شارع بلفور بالقدس، بـشعارات وهتافات ضد "الفساد الحكومي والأوضاع الاقتصادية المتردية في (إسرائيل)"، في اعقاب تفشي الفيروس.

وتقف الشرطة الاسرائيلية سدًا منيعًا أمام المظاهرات الاسرائيلية، وسط حملات اعتقل وتفرقهم بالقوة والضرب وإطلاق قنابل الغاز وخارطيم المياه.