اليوم: الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة وهذه تفاصيل الملفات التي سيناقشها

كشفت مصادر خاصة لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن وفد المخابرات المصري سيصل لقطاع غزة بعد أن التقى مسؤولين "إسرائيليين" في "تل أبيب" لمباحثة عدة ملفات.

وأوضحت المصادر بأن الوفد سيبحث ملفات عدة أبرزها ملف الأسرى "الإسرائيليين في غزة" والمصالحة بين حماس وفتح، واتفاق التهدئة الأخير.

كما سيبحث الجانبان أمن الحدود مع مصر، ضمن الاتفاقية الأمنية بين حماس ومصر ضبط الحدود

وأكدت المصادر بأن الوفد المصري أجري مباحثات في "تل أبيب" ورام الله.

يُشار إلى أن الفصائل والسلطة الفلسطينية عقدت قبل ايام اجتماعًا على مستوى الأمناء العامين للفصائل كافة عبر فيديو الكونفرانس بين رام الله وبيروت وشهد الاجتماع انسجامًا كبيرًا وتوافقا على مستوى المواقف الرافضة للتطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي.