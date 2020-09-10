وفاة مواطنة وجنينها في قلقيلية متأثرة باصابتها بفيروس "كورونا"

أعلنت العلاقات العامة والاعلام لمحافظة قلقيلية، اليوم الخميس، عن وفاة مواطنة وجنينها، متأثرة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع اجمالي الوفيات في المحافظة إلى 11 حالة.

وأوضحت العلاقات العامة، أن المواطنة تُعاني من مرض السكري وحامل في الأسبوع السابع والعشرين.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل حالتي وفاة و696 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 767 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 5471 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الصحة، أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل (مواطن 64 عاما من ترقوميا)، ومحافظة بيت لحم (مواطن 63 عاماً من العبيدية).