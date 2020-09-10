طقس فلسطين اليوم الخميس 10-9-2020.. أجواء حارة

أكد موقع طقس فلسطين، اليوم الخميس 10-9-2020، انه سيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حاراً الى شديد الحرارة بشكل عام نهاراً في مختلف المناطق.

وأوضح أنه في ساعات الليل يسود طقس دافئ الى حار نسبياً في مختلف المناطق، ويتجه الطقس الى الاعتدال نسبياً في المناطق الجبلية في ساعات المساء والليل والفجر الباكر مع بعض نسمات الهواء المعتدلة بين الحين والآخر.

وأشار إلى بقاء الحرارة مرتفعة نسبياً مقارنة بمعدلاتها العامة ، وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية.

وغدًا الجمعة، سيطرأ انخفاض بمقدار درجتين على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة الى حارة جداً بشكل عام في معظم أنحاء البلاد ولكن بشكل أقل حدة من بداية الموجة الحارة، وفق الموقع.

كما وأوضح أنه ستسود أجواء خانقة في السواحل والسهل الساحلي، وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصاً المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين يسود طقس معتدل نسبياً في المناطق الجبلية . وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية، والله تعالى أعلم

ويوم السبت المقبل، ذكر أنه لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس الجمعة،

وأكد أنه ستسود أجواء حارة الى حارة جداً بشكل عام في معظم أنحاء البلاد ولكن بشكل أقل حدة من بداية الموجة الحارة، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة نسبياً، وتسود أجواء حارة نسبياً في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

في حين يسود طقس معتدل نسبياً مع هواء منعش في المناطق الجبلية العالية . وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية، والله تعالى أعلم