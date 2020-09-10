تيسير خالد: جامعة الدول العربية تؤبن اليوم دورها وميثاقها

علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد على نتائج اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم

وقال خالد في تغريدة على صفحته الشخصية على تويتر: "كنا نعرف أن جامعة الدول العربية ليست في مستوى الاحداث التي تعصف بالمنطقة وقد جاء اجتماعها اليوم على مستوى وزارء الخارجية يؤكد ذلك".

وأضاف: "الجامعة تكلمت اليوم بلغة مزدوجة، من جهة رفضت مشروع القرار الفلسطيني الذي طالب بإدانة التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي ومن جهة ثانية وربما لرفع العتب والحرج أكدت تمسكها بما يسمى مبادرة السلام العربية".

وأكد تيسير خالد، ان جامعة الدول العربية قامت اليوم بتأبين دورها وميثاقها.

يُشار إلى ان جامعة الدول العربية أسقطت مشروع فلسطيني يدين اتفاق الامارات واسرائيل التطبيعي الخارج عن الاجماع العربي والمخالف لمبادرة السلام العربية