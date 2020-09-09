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وفاة مسنة و255 اصابة بفيروس كورونا في القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 23:28 - 09 سبتمبر 2020
كورونا في القدس المحتلة كورونا في القدس المحتلة
تقارير
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أعلن الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا القدس عن وفاة مسنة مقدسية من حي واد الجوز بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الوفيات الى ٣٦ منذ بداية انتشار الجائحة.

واضاف الجبريني ان المدينة شهدت اليوم رقماً قياسياً من الاصابات بلغ ٢٥٥ اصابة مقدسية جديدة وهو الاعلى ليوم واحد منذ شهر اذار الماضي اضافة الى ١٣٦ حالة تعاف ليرتفع عدد الحالات النشطة الى ١٨٦٢ حالة .

وناشد الجبريني المواطنين بالالتزام بالحظر الليلي في المناطق الحمراء والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة الاسرائيلية لايقاف سلسلة انتشار الفيروس و تقليص عدد الاصابات،

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