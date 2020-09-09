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مصادر دبلوماسية: منظمة التحرير هددت بالانسحاب من الجامعة العربية

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 23:00 - 09 سبتمبر 2020
الجامعة العربية الجامعة العربية
تقارير
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كشفت مصادر دبلوماسية، أن منظمة التحرير الفلسطينية هددت قبل يومين من الانسحاب من جامعة الدول العربية اذا تم رفض المشروع الفلسطيني وتبني المشروع الاماراتي المطبع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المصادر وفقًا لقناة الميادين مساء الاربعاء، إلى أن منظمة التحرير قدمت مشروع قرار يدين دولة الامارات العربية المتحدة بسبب اتفاقها التطبيعي مع دولة الاحتلال، إلا أن دول منظمة التعاون الخليجي إلى جانب مصر والاردن والمغرب والسودان رفضوا هذا المشروع.

وذكرت المصادر بأن دولة الامارات تقدمت بمشروع بديل عن مشروع فلسطين وحظي المشروع الاماراتي بموافقة الدول التي رفضت المشروع الفلسطيني.

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن الصومال وحكومة هادي رفضتا المشروع الاماراتي بينما دول لبنان والعراق والجزائر وتونس اتخذوا موقف الحياد من مشروع القرار الإماراتي.

قالت المصادر أن تهديد منظمة التحرير جاء على لسان أمين سر المنظمة صائب عريقات الذي أجرى اتصالات هاتفية بوزراء الخارجية (مصر – الاردن – السعودية) حال تبني المشروع الاماراتي، مؤكدة أن تلك الدول تعهدت بإصدار بيان يستند إلى المشروع الفلسطيني.

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