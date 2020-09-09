توقعات بانتشار وباء جديد مع نهاية العام الجاري لهذا السبب الخطير

توقعت هيئة الامم المتحدة انتشار جائحة جديدة حول العالم نهاية العام الجاري تتمثل بارتفاع نسبة المصابين بالسمنة والمجاعة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) منذ بداية 2020 وفرض الحجر المنزلي لسكان العالم.

ووفقًا لموقع Bloomberg الذي نشر الخبر فإن تقرير هيئة الامم يُشير إلى أنه أكثر من 130 مليون انسان في العالم سيعانون من الجوع نهاية العام الجاري، وفي مقابل ستواجه بعض البلدان المتطورة مشكلة السمنة التي تعتبر تهديدا خطيرا أيضا.

وأشار الموقع إلى أن جميع الناس في العالم قلصوا نفقاتهم المعتادة لشراء المواد الغذائية بسبب فيروس كورونا مما دفع عدد كبير من الناس اختيار أطعمة ضارة مثل المأكولات السريعة.

والآن تشير بعض البيانات، إلى أن عدد الذين يعانون من السمنة في بعض البلدان المتطورة، أكثر بكثير من الذين يعانون من المجاعة في العالم. فمثلا ، ثلثا سكان بريطانيا يعانون حاليا من السمنة.

وتسبب التغذية غير الصحية وفاة واحدة من كل سبع وفيات، وتؤدي إلى ارتفاع النفقات الطبية. ومن المعروف، لأن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض السرطان.

وفقا لحسابات هيئة الأمم المتحدة، لا تسمح الظروف الحياتية لـ 3 مليارات شخص في العالم بتناول الغذاء الصحي، ما يخلق أرضية ملائمة لزيادة الوزن والسمنة، وهذا في الواقع بمثابة وباء جديد.

لذلك إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة، فإن الوزن الزائد والمشكلات الصحية التي يسببها، سوف تؤدي في السنوات العشر المقبلة، إلى ارتفاع النفقات الطبية بمقدار 1.3 تريليون دولار سنويا.