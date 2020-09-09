مصادر خاصة تكشف: الوفد المصري غادر القاهرة لـ "تل أبيب" وهذا ما سيبحثه

كشفت مصادر خاصة لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية مساء اليوم الأربعاء، بان وفد المخابرات المصري غادر العاصمة المصرية القاهرة متجهًا إلى "تل أبيب" لمباحثة ملفين مهمين.

وأوضحت المصادر بأن الوفد سيبحث ملف الأسرى "الإسرائيليين في غزة" وملف المصالحة بين حماس وفتح.

وأكدت المصادر بأن الوفد المصري سيُجري مباحثات في "تل أبيب" ورام الله وعلى ضوء التطورات والمباحثات سيقرر إن كان سيأتي إلى غزة أم سيؤجل الزيارة.

يُشار إلى أن الفصائل والسلطة الفلسطينية عقدت قبل ايام اجتماعًا على مستوى الأمناء العامين للفصائل كافة عبر فيديو الكونفرانس بين رام الله وبيروت وشهد الاجتماع انسجامًا كبيرًا وتوافقا على مستوى المواقف الرافضة للتطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي.