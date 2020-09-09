المحامية احلام حداد: الشيخ ماهر الاخرس يواجه خطر الموت الحقيقي

أكدت المحامية احلام حداد، أن الحالة الصحية للشيخ الأسير ماهر الأخرس داخل مستشفى كابلان خطيرة جدًا ويواجه خطر الموت الحقيقي في ظل استمرار تعنت ادارة مصلحة السجون في قرار اعتقاله وعدم الافراج عنه.

وأشارت المحامية احلام وهي محامية الشيخ ماهر الاخرس في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم"، إلى أن التقرير الطبي الذي تسلمته من طبيب إدارة مصلحة السجون يقول بالحرف الواحد: "الأسير الاخرس يواجه خطر الموت الحقيقي".

وقالت المحامية أحلام: "تم نقل الاسير الاخرس من مستشفى الرملة إلى مستشفى كابلان لخطورة وضعه الصحي".

ويواصل الشيخ ماهر الاخرس اضرابه المفتوح عن الطعام منذ اعتقاله بتاريخ (7 – 7 -2020) ووضعه ضمن الاعتقال الاداري.

الشيخ ماهر الاخرس

وحول قرار تجميد الاعتقال الاداري بحق الشيخ ماهر الاخرس قالت: "هذا قرار خطير وضحك على الذقون وخدعة قانونية المفترض أن يُتخذ قرار الافراج عن الأسير الأخرس؛ لكن ما جرى هو توصية من قاضي محكمة الاستئناف لقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بتجميد الاداري للشيخ ماهر نظرًا لخطورة وضعه الصحي".

وأشارت إلى أن القاضي رمى الكرة في ملعب قائد جيش الاحتلال بالضفة رغم أنه يملك قرارًا بتجميد القرار لكنه يتلاعب ويحاول خداع الأسير الأخرس، مؤكدةً أن قائد جيش الاحتلال سيستمع لتوصية القاضي وسيطبق قرار تجميد الاعتقال الاداري.

وبينت أن تجميد الاعتقال الاداري هو عمليًا فك الكلبشات من يديًّ الشيخ الاسير ماهر الاخرس وانهاء الحراسة المشددة من قبل ادارة مصلحة السجون وترك الحراسة فقط لحراس المستشفى، لافتتًا إلى أنه بعد فك الاسير اضرابه عن الطعام واستعادة حالته الصحية قد يُعيد الاحتلال فرض الاعتقال الاداري بحق الشيخ ماهر الاخرس مرة أخرى.

وحول موقف الشيخ الاسير ماهر الاخرس قالت: "موقف الشيخ لم يعلن بعد وغدًا سيكون لي زيارة لوضع الشيخ بالقرار الإسرائيلي الجديد"، متوقعة أن يرفض الشيخ ماهر هذا القرار ويواصل اضرابه عن الطعام حتى الحصول على قرار الافراج النهائي.