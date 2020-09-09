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لبنان.. ارتفاع عدد اصابات ووفيات فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 20:22 - 09 سبتمبر 2020
فيروس كورونا في لبنان فيروس كورونا في لبنان
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان مساء اليوم الاربعاء عن تسجيل 5 وفيات و553 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن 543 حالة من عدد المصابين المعلن عنهم تعود لمقيمين داخل لبنان، فيما تم تسجيل 10 حالات للوافدين العائدين من الخارج.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، اليوم الاربعاء، إلى "ارتفاع العدد التراكمي للحالات المحلية المثبتة إلى 20442 إصابة، في حين أن عدد الحالات الإجمالية الوافدة منذ 21 شباط 2020، إلى 1435 حالة"، منوهةً بأن "عدد حالات الوفاة الإجمالية في عموم البلاد بلغ 212 حالة".

كما أفادت عدد حالات الشفاء وصل إلى 7024 شخصاً، في حين أن 400 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفيات، 121 منهم يقبعون في العناية المركزة".

وأوضحت ان عدد الفحوصات التي تم اجراؤها خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 10857 فحصاً، 9312 منهم تم اجراؤها في المختبرات، و1545 تم اجراؤها في المطار".

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